Club verliest met Clasie nog een extra pion tegen Genk: “De opeenvolging van wedstrijden speelt hem parten”

Leider Club Brugge ontvangt zaterdag om 20u30 Racing Genk op 27ste speeldag in de Jupiler Pro League. Brugge probeert dan uit haar dipje te geraken. Maar moet het tegen Genk wel doen zonder basisspeler Jordy Clasie. Hij is licht geblesseerd. Trainer Ivan Leko blijft rustig en wil niet spreken van een crisis. “Tegen Genk kunnen we bewijzen dat er geen crisis heerst in Brugge. Het is tijd voor een overwinning”, zegt Leko.

Naast de al eerder bekende afwezigen Poulain, Decarli en Vossen, ontbreekt Clasie ook licht geblesseerd in de Brugse selectie. “De opeenvolging van wedstrijden speelt hem parten, hij heeft wat last van de adductoren. Jammer want hij was goed bezig. Anderen zullen nu kansen krijgen. Ook de blessure van Jelle Vossen is jammer, hij is belangrijk voor Club. Ik hoop dat hij sterker terugkomt”, verklaart Leko.

Afgelopen zondag speelde Club Brugge nog 1-1 gelijk tegen Waasland-Beveren. Ivan Leko en zijn team konden zo voor de derde competitiematch op een rij niet winnen. “Het is tijd voor een overwinning. Qua voetbal waren de laatste drie wedstrijden zeer goed. Met goed voetbal en goede mentaliteit zullen de resultaten wel komen”, zegt Leko.

De Brugse trainer houdt nog rekening met Anderlecht, Charleroi en Gent in de strijd om de titel, al is hij niet bang. “We verdienden de laatste twee wedstrijden zes op zes, maar haalden maar twee op zes. Tegen Charleroi moest het 8-3 zijn, tegen Beveren moesten we winnen met 0-3. De groep is gretig dus de resultaten zullen wel volgen. We focussen op onszelf.”

Persconferentie Ivan Leko.

Racing Genk staat voorlopig vijfde en doet nog volop mee voor Play-off I. Genk kan zich in de strijd om Play-off I geen puntenverlies veroorloven, want Antwerp, Kortrijk, Standard en Waasland-Beveren hijgen in hun nek. Aanvaller Nikolaos Karelis heeft vertrouwen voor de match tegen Brugge. “Doorgaans spelen we goed in Brugge. We hadden eindelijk eens een volledige week tijd om ons voor te bereiden en hebben de voorbije dagen dan ook hard gewerkt. We zijn er klaar voor.”