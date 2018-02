Pieter Aspe opnieuw vrijgezel na korte relatie: “Gevoelens waren niet wederzijds”

Misdaadauteur Pieter Aspe is na een korte relatie opnieuw vrijgezel. “De gevoelens waren niet wederzijds”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Pieter Aspe vond in november 2016 geheel onverwacht een nieuwe liefde op de boekenbeurs. “Ik was die dag net van plan om het af te trappen op de boekenbeurs. Maar toen zagen we elkaar. Het noodlot sloeg toe. (lacht) Was ze twee minuten later binnengekomen, we hadden elkaar niet ontmoet”, zei hij enkele maanden geleden nog in Het Nieuwsblad.

Maar na amper negen dagen was de relatie al voorbij. De liefde bleek niet wederzijds, zo vertelt Aspe aan Het Laatste Nieuws. “Ik was te snel en te hevig, zei ze. Achteraf bekeken kan dat wel kloppen, ja. Ik heb niet meer de leeftijd om eerst nog eens vijf jaar aan een relatie te gaan werken.”

Nieuw werk op komst

Pierre Aspeslag, zoals de ­auteur eigenlijk heet, was ­veertien jaar samen met ­Berna­dette, de vrouw die hij in september van 2016 verloor na een slepende ziekte. Na haar overlijden kreeg hij letterlijk geen enkel woord meer op papier. Het was dus afwachten of er ooit nog nieuw werk ging verschijnen. Maar sinds kort is de schrijver bezig aan een nieuwe reeks met Van In als hoofdpersonage. Aspe loste daarvan zelfs al de eerste zin op Facebook: “Het gezoem van de voordeurbel deed Van In opkijken”. Het boek zal half september in de winkels liggen.