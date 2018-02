Minister De Block reageert op heisa ziekenhuiskamers: “dien een klacht in”

Minister van volksgezondheid Maggie de Block (Open VLD) heeft bij VTM Nieuws gereageerd op de heisa rond eenpersoonskamers in ziekenhuizen. “Als u als patiënt behandeld wordt op basis van de ziekenhuiskamer waar u voor kiest, kan u aan uw ziekenfonds vragen om u te verdedigen en dus een klacht in te dienen”, aldus de minister. Eerder vandaag stelde ze al dat zulke praktijken onwettig zijn en niet door de beugel kunnen.

“In de ziekenhuiswet staat ingeschreven staat dat als de voorwaarde (gelijke behandeling nvdr.) wordt geschonden, het parket kan optreden. Het ziekenfonds kan u daarbij helpen”, klinkt het nog. Vrijdagochtend raakte bekend dat UZ Leuven een beleid hanteert dat patiënten een ‘betere’ arts krijgen als ze kiezen voor een duurdere eenpersoonskamer.

Als een patiënt kiest voor de duurste kamer krijgt hij de garantie dat de operatie uitgevoerd wordt door een prof, indien een patiënt kiest voor een tweepersoonskamer of de slaapzaal dan is de kans dat een assistent de operatie uitvoert grotere.

Het UZ Leuven heeft in een reactie laten weten dat dit het algemene beleid is. Volgens gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) is dit klassegeneeskunde en druisen zulke praktijken in tegen de regelgeving van de Orde der artsen.