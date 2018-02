Jeep Opportunity rijdt al 5.000 dagen op Mars en overleefde al acht winters

Brussel - De Amerikaanse Marsjeep Opportunity zal morgen/zaterdag zijn 5000ste zonsopgang op Rode Planeet meemaken.

De robot landde op 25 januari 2004 op Mars, voor een missie die aanvankelijk maar negentig dagen zou duren.

Het Amerikaanse ruimmtevaartbureau NASA hield er namelijk rekening mee dat de Opportunity niet bestand zou zijn tegen de ijzige Mars-winter. Inmiddels heeft de robotjeep al acht van die winters doorstaan.

Op dit moment onderzoekt het Marskarretje een brede geul aan de westrand van de inslagkrater Endeavour die Perseverance Channel wordt genoemd, weet de gezaghebbende website. Onduidelijk is hoe deze geul is ontstaan. Er circuleren verschillende ontstaansscenario’s waarbij water, wind of ijs de drijvende kracht kan zijn geweest.