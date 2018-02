Positief nieuws uit Gentse ziekenboeg: “Simon, Esiti en Christiansen trainen weer met de groep”

AA Gent kijkt zondag om 14u30 KV Mechelen in eigen huis in de ogen. Gent kan in de competitie voor de tiende match op rij ongeslagen blijven in de Ghelamco Arena. Die goede flow zet zich ook door in de Gentse ziekenboeg. “Moses Simon, Anderson Esiti en Anders Christiansen trainen weer met de groep”, zegt Yves Vanderhaeghe.

Gent-coach Yves Vanderhaeghe kreeg positief nieuws van zijn medische staf. “Moses Simon traint volledig mee met de groep, maar is wel nog voorzichtig in de duels. Anders Christiansens blessure is ook genezen. Al heeft die conditioneel nog wat werk. Het doel is om hem klaar te krijgen tegen play-off I. Esiti traint deels met de groep en deels individueel. En ook de revalidatie van Siebe Horemans loopt zeer goed. Hij zit voor op schema.”

Zondag krijgt AA Gent met KV Mechelen een degradatiekandidaat over de vloer. Vanderhaeghe is toch op zijn hoede. “Ik verwacht veel strijd. Bij Mechelen is het van moeten. Dat maakt het zeker niet gemakkelijk voor ons. Veel ploegen proberen een stevig blok neer te zetten en goed georganiseerd te spelen. De laatste tijd lukt het gelukkig wel om dat blok te omspelen. Maar het is toch oppassen geblazen.”

Gent kan tien matchen op rij ongeslagen zijn thuis in de competitie. Met slechts twee tegendoelpunten in de laatste negen thuiswedstrijden - eentje van KV Kortrijk en eentje van Moeskroen - kunnen de Buffalo’s voortreffelijke statistieken voorleggen. Maar dat wil niets zeggen volgens de coach. “Een voetbalwedstrijd wordt nooit beslist door statistieken. We hebben inderdaad een fantastisch parcours afgelegd met slechts twee tegendoelpunten. Maar we hebben respect voor KV Mechelen, ze speelden niet voor niets op Anderlecht 2-2. Malinwa haalde vier op zes en zit dus ook in een goede flow.”