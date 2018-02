Ook vrijdagnamiddag en -avond sterk verstoorde dienstverlening bij De Lijn

Brussel - De staking bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn zorgt ook vrijdagnamiddag en -avond nog voor ernstig verstoord bus- en tramverkeer in Vlaanderen. Er rijdt ook geen enkele kusttram. Dat meldt het bedrijf. De situatie is na de wissel tussen de ochtend- en namiddagploeg ongeveer gelijk gebleven, met de zwaarste hinder in de steden. Vele Lijnwinkels (verkooppunten) en belbuscentrales blijven vrijdag gesloten. De Lijn verwacht dat de situatie globaal gezien ongewijzigd zal blijven voor de rest van de dag.

In de stad Antwerpen is minder dan een vijfde van de tramchauffeurs aan de slag en rijden er bijna geen bussen. Ook op het stadsnet van Mechelen en Turnhout rijdt zo goed als geen bus. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft van de bussen.

Het busverkeer in Limburg is ernstig verstoord door de staking van de drie vakbonden. Op de streeklijnen is bijna de helft van de ritten uitgereden, maar op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook de belbussen ondervinden grote hinder en de belbuscentrale is niet bereikbaar voor nieuwe reservaties.

In de provincie Oost-Vlaanderen is er grote hinder in de steden. In Gent rijden tot 20 uur tramlijn 1 en stadsbussen 3 & 5 met een half uur frequentie. Tramlijnen 2 en 4, buslijnen 6, 8, 9, 17, 18, 38 en 39 rijden niet. Na 20 uur zullen er geen trams of bussen meer rijden in Gent. Het nachtnet rijdt vrijdagavond wel uit, maar met lichte verstoring.

Ook in Sint-Niklaas en Aalst is het stadsnet zwaar verstoord. In het Waasland rijdt bijna de helft van de bussen, in de regio Dender de helft. In de Vlaamse Ardennen zijn ongeveer 4 op de 5 chauffeurs vrijdagnamiddag aan het werk.

In Vlaams-Brabant blijft de dienstverlening vrijdagnamiddag en -avond zwaar verstoord. In Leuven en omgeving is ongeveer een kwart van de chauffeurs uitgereden, waardoor er zware hinder is in het Hageland en op het stadsnet van Leuven. De nachtbussen van Leuven zullen vrijdagavond vrijwel normaal rijden. In de Druivenstreek rijdt ongeveer 40 procent van de bussen.

In de regio’s Asse en Haacht rijdt vrijdagnamiddag 1 bus op de 5. In de regio Grimbergen, Londerzeel, Vilvoorde rijdt geen enkele bus. Ook in de regio Dilbeek is er zware hinder. Op de as Brussel-Ninove (lijn 128) wordt vrijdagnamiddag en -avond meer hinder verwacht dan tijdens de ochtend.

In West-Vlaanderen tot slot is de hinder het grootst op de stadsnetten (met uitzondering van Roeselare) en de kusttram. Er rijden ook vrijdagnamiddag en -avond geen kusttrams tussen De Panne en Knokke. De stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk zijn eveneens ernstig verstoord. In Kortrijk en Knokke rijden geen stadsbussen, in Brugge en Oostende amper. De stadsbussen in Roeselare rijden wel allemaal uit. Globaal rijdt in de rest van de provincie ongeveer 1 op de 2 bussen, al zijn er regionale verschillen. De belbuscentrale is gesloten, maar de gereserveerde belbusritten worden wel uitgevoerd. In West-Vlaanderen zullen de ritten na 20 uur niet meer gereden worden.

Waarom staakt De Lijn?

De staking komt er omdat de vakbonden het niet eens zijn met een herstructurering waarbij gesnoeid wordt in een aantal management- en bediendefuncties, door middel van natuurlijke afvloeiingen. De directie van De Lijn wil ook een aantal diensten centraliseren.