Club Brugge keurt racisme niet goed, maar “het zijn individuele gevallen”

Brussel - Club Brugge moest zich vrijdagnamiddag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaan verantwoorden voor het gedrag van haar supporters tijdens de thuiswedstrijd van 4 februari tegen Sporting Charleroi (3-3). Blauw-zwart veroordeelt de racistische spreekkoren. “Maar zonder het probleem te willen minimaliseren, het gaat hier over individuele gevallen”, aldus raadsman Hannes D’Hoop ter zitting.

Er wordt Club Brugge drie dingen ten laste gelegd. Enerzijds was er de supporter die erin slaagde het veld te betreden. Het Bondsparket concludeert dat de “organisatie van Club Brugge te wensen overliet”. Ook zouden er projectielen gegooid zijn. Club Brugge had voor beide elementen echter geen pleidooi voorbereid, omdat het Bondsparket de club niet op de hoogte zou gebracht hebben van de redenen voor de oproeping. “We moeten toch niet zelf gaan uitvissen waarvoor we worden vervolgd?”, vroeg advocaat Walter Van Steenbrugge zich af. “We riskeren een heel zware sanctie, maar we weten zelfs niet waarvoor we ons moeten komen verantwoorden. Dat zijn inbreuken op het legaliteitsbeginsel en op het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Club Brugge vermoedde dat de spreekkoren, waarover de media massaal berichtten, tot het onderwerp van vervolging zouden behoren en bereidde zich enkel daarop voor. “Club Brugge wordt hier eigenlijk vervolgd voor de acties van derden. De Match Delegate noemde het gedrag van onze supporters ‘uitstekend’. Het gaat hier duidelijk om een heel klein aantal supporters”, merkt Van Steenbrugge op. “Bovendien steekt Nganga zijn tong uit naar de supporters. Die had toen eigenlijk zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Dat had ik graag aan scheidsrechter Wim Smet voorgelegd, maar hij is jammer genoeg niet aanwezig. De speler in kwestie wordt daarvoor niet gesanctioneerd, maar Club Brugge riskeert een zware boete en imagoschade.”

“Het is een geïsoleerde actie en de club is meteen op zoek gegaan naar de daders”, zegt Van Steenbrugge nog. Volgens de advocaten van blauw-zwart zou het gaan om twee groepjes van telkens vier man. Supporters die in de buurt zaten van die individuen hebben via e-mail getuigd over mannen die oerwoudgeluiden maakten en een aap imiteerden. In combinatie met de camerabeelden spoort Club Brugge die mannen op om ze nadien via de burgerrechter uit het stadion te weren, legt meester D’Hoop uit. “Club Brugge is een pionier met betrekking tot diversiteit. Onze werking wordt er Europees om gelauwerd”, aldus D’Hoop, die voorbeelden opsomde van de preventieve werking van Club. “We willen dit incident niet onder de mat schuiven, maar we zijn ervan overtuigd dat de supporter van Club Brugge niet racistisch is.”

Het Bondsparket vorderde een boete van 5.000 euro en een gedeeltelijke sluiting van het stadion, weliswaar met uitstel. “Dat kan een gevaarlijk precedent scheppen voor supporters van slechte wil. Bovendien straf je zo 5.000 supporters voor de acties van 20”, besloot Van Steenbrugge.