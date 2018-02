Koppel dat 25 jaar en 329.000 euro aan renovatie spendeerde, krijgt nu te horen dat ze uit hun huis moeten

Het was hun levenswerk: een oude cottage transformeren tot een idyllisch huis. 25 jaar en 329.000 euro later volgt de ontnuchtering voor Stephen en Beaujolois. Ze worden uit hun huis gezet.

Hij wist het meteen. Stephen Smyth-Tyrrell, een telg uit een Britse landeigenaarsfamilie, kwam in 1993 voorbij een oude vervallen cottage in Cornwall en zag er zijn droomhuis in. Mellinzeath (de naam van het gebouw, nvdr) was de eigendom van een boer uit de regio. De vervallen eigendom verkopen wilde die niet. Smyth-Tyrrell en zijn vrouw Beaujolois besloten daarom om creatief te zijn.

“Ik begrijp dat u en uw zoons het niet willen verkopen”, schreef hij in zijn originele voorstel aan de eigenaar. “Ik zou willen voorstellen om het pand in erfpacht te nemen over een voldoende lange periode. Dan kan ik het verhuren om winst te maken zodra de renovatie achter de rug is. ”

De vader van William Bowden - samen met zijn zoon eigenaar van het gebouw- ging akkoord met het voorstel, dat ook stipuleerde dat ze er een vakantiewoning van zouden maken om te verhuren, en er werd een contract getekend voor een lease van 15 jaar. Per jaar zou het koppel 570 euro huur betalen en vanaf 2011 verhoogde dat tot 1.446 euro.

Transformatie

De transformatie van de cottage was indrukwekkend. Stephen en Beaujolois pompten 329.000 euro van hun eigen geld in de renovatie en verhoogden de waarde ervan zo van 270.000 euro in 535.000. Na overstromingen in 2012 pakten ze ook de toegangsweg aan, baggerden ze de vijver, veranderden ze de richting van de stroom, groeven ze de omliggende grond uit om die te nivelleren en creëerden ze een parkeer- en draairuimte buiten de eigendom.

Lees verder onder de foto’s.

Hun investering verdienden Stephen en Beaujolois intussen terug door de cottage te verhuren aan vakantiegangers. Toch schrokken ze flink toen Bowden hen in 2014 uit het niets zei dat ze het pand moesten verlaten. Diens vrouw Angela beweert dat de twee hun investering al lang terugverdiend hadden, maar dat ontkent het koppel. En dus werd het een zware strijd in de rechtbank.

“De uitzetting kwam uit het niets”, zei Smyth-Tyrrell. “Mijn vrouw en ik hadden duidelijk een overeenkomst dat het gebouw a) ooit van ons zou worden en b) intussen zolang we dat wilden door ons gehuurd zou worden.”

“Eigen keuze”

De man kreeg ongelijk van de rechter. Die gaf Bowden gelijk in diens bewering dat er helemaal geen belofte of garantie gegeven was dat de eigendom van hen zou worden. Meer zelfs: hij zei dat zijn vader duidelijk afgesproken had dat elke uitgave “op eigen risico” was.

“De eiser heeft zichzelf ervan overtuigd dat zijn vrouw en hij langer dan de afgesproken 15 jaar in het pand zouden kunnen blijven en uiteindelijk de verdediging ervan zou kunnen overtuigen om het te verkopen aan de prijs die hij zelf voorstelde”, zei Bowden. “Maar de werken die uitgevoerd werden door de eisers vielen binnen het oorspronkelijke doel om er een vakantiewoning van te maken en die 15 jaar lang te verhuren. Volgens mij blijkt daar duidelijk uit dat er niets meer dan dat beloofd was. De eisers moesten helemaal niets doen. Ze hadden er perfect 15 jaar kunnen verblijven en niets doen. Of en hoe ze het zouden renoveren was volledig hun eigen keuze.”

De rechter gaf Bowden daar volledig in gelijk. “Een van de eerste daden van de eiser op 4 november 1993 was bevestigen dat hij het huis en de schuur wilde renoveren en dat hij begreep dat de familie het niet wilde verkopen. Ze hebben hoog spel gespeeld door te proberen om de eigenaars te worden zonder de eigenaars te laten weten dat het hun plan was. Intussen wilden ze hun uitgaven terugverdienen door het huis te verhuren. Dat lukte, ze maakten er winst mee. Ze zijn nu geen eigenaars omdat ze gespeculeerd hebben over de uitkomst.”