Jonge werkzoekenden opgeleid tot bartender

Drankenconcern Diageo lanceert in samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB Learning for Life, een intensief opleidingsprogramma voor jonge werkzoekenden. Gedurende acht weken volgen 14 jongeren een programma dat hen voorbereidt op een baan als bartender. Het project richt zich specifiek op jonge werkzoekenden tot 26 jaar in de regio Antwerpen en gaat van start op 5 maart.

Het Learning for Life-programma ontstond in 2008 in Latijns-Amerika om overal ter wereld kwetsbare jongeren van 18 tot 30 jaar op te leiden en aan een baan te helpen. Dat doet het door tools, training en vaardigheden aan te reiken om een professionele carrière in de horeca, mixologie en klantenservice uit te bouwen. Intussen heeft Learning for Life wereldwijd al meer dan 123.000 jonge mensen opgeleid en werden ruim 90 programma’s in 40 landen georganiseerd.

In Europa werd het programma twee jaar geleden opgestart. Groot-Brittannië, Duitsland, Spanje, Portugal en Nederland gingen België al voor en sindsdien werkten al meer dan 1.000 jongeren de opleiding met succes af. Nu wordt Learning for Life dus ook in België geïntroduceerd. Diageo slaat daarvoor de handen in mekaar met Horeca Vorming Vlaanderen en VDAB.

“Waar kan je goede medewerkers vinden? In de horeca lijkt dat wel de vraag van 1 miljoen. Het toont aan dat we samen met onze partners de krachten moeten bundelen”, zegt Pieter Tratsaert, directeur van Horeca Vorming: “Als we de knelpuntvacatures in de horeca ingevuld willen krijgen, dan zijn dit soort alternatieve opleidingsvormen de sleutel tot succes. Jongeren die belangstelling hebben voor de sector moeten we de relevante vaardigheden bijbrengen door gerichte opleidingsprogramma's te organiseren. Doen we dat niet, dan dreigt er veel talent verloren te gaan of onopgemerkt te blijven.”

Stage

De focus van het programma, dat in totaal 260 uur omvat, ligt op productkennis en op het mixen van verschillende dranken. Verder komen er technieken aan bod om gasten te bedienen volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Ook de communicatievaardigheden en de sollicitatietechnieken van de deelnemers worden aangescherpt. Natuurlijk is er ook een belangrijke praktische component voorzien. Vanaf de zesde week ruilen de deelnemers de leslokalen in voor praktijkervaring in een horecazaak waar ze een week stage lopen. De opleiding vindt plaats in Antwerpen, waar de cocktail-business al enkele jaren boomt.

