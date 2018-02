Tiener (17) redt leven van man die hartaanval krijgt: “Zij is mijn reddende engel”

Hartziektes komen bij de Amerikaanse familie Glover erg veel voor. Daarom brengt Chuck erg veel tijd door in een sportschool in Ohio. Maar toen hij even aan het uitrusten was, kreeg hij plots een hartaanval. Nicole (17) aarzelde geen seconde en greep naar een defibrillator. “Zij heeft mijn leven gered”, klinkt het.

Nicole Fruscella is 17 en werkt al een tijdje in de sportschool, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Toen ze aan het werken was, zag ze plots Chuck Glover op de grond vallen. Nicole aarzelde geen seconde en nam haar defibrillator. Door haar snelle reactie leeft Chuck vandaag nog altijd.

“Ik ben erg onder de indruk van mezelf”, zegt de tiener. “Ik ben zeventien en heb al iemands leven gered. Niet iedereen kan dat zeggen”, klinkt het trots. En ook Chuck heeft niet anders dan lovende woorden voor zijn ‘beschermengel’. “Er zat een engel op mijn schouder die middag en haar naam was Nicole. De rest van mijn leven als ik je zie zal ik je een knuffel moeten en huilen.”