Van je passie een beroep maken

Je vaste job laten varen om van je passie je beroep te maken. Velen dromen ervan, maar weinigen doen het. Jobat sprak met twee mensen die de stap gezet hebben. Hun passie werd niet alleen hun broodwinning, maar ook de wegwijzer naar een gelukkiger leven.

Stéphane Godfroid was 52 toen hij in 2009 besloot z’n job als redactiechef bij een mediabedrijf op te geven voor een onzeker bestaan als zelfstandige. “Het verlangen naar een eigen wijn- en antiekhandel sluimerde al jaren. Maar mijn job in de media - die ik overigens zeer graag deed - slorpte me helemaal op waardoor dat verlangen altijd maar weggedrukt werd”, vertelt Stéphane. “Tot de dag waarop ik in de Mechelsestraat in Leuven een karaktervol historisch pand te koop zag staan. Het was liefde op het eerste zicht. Ik voelde meteen dat ik in dit pand m’n droom zou kunnen waarmaken. Het hele plaatje klopte. De fijne afwerking van het gebouw en ziel die ervan uitging. De idee van Convento Wines en Antiques was geboren.”

Als je weet dat Stéphane opgroeide in een nest waar zijn ouders in antiek deden en vaak goede wijn dronken, dan begrijp je nog beter waarom hijzelf - vele jaren later - de draad met z’n passie opnieuw oppikte. “Als journalist en eindredacteur ben ik altijd geboeid geweest door de mens en het verhaal achter die mens. Vandaag is dat niet anders. Ik zie onszelf niet als verkopers van wijnen maar van wijnmakers. Ik verkoop alleen wijnen waarvan ik de makers ken en in wiens verhaal ik geloof. Mijn vrouw en ik vinden het nog altijd zalig om op wijnreis te trekken en nieuwe gepassioneerde wijnbouwers te ontdekken.”

Regelgeving

Net als de wijn zelf, is het project van Stéphane alleen maar rijper en intenser geworden. Toch voegt hij eraan toe dat de regelgeving binnen de horeca hem grijze haren bezorgt. “Het is een echt kluwen dat er met de jaren niet eenvoudiger is op geworden. Gelukkig kunnen we de papieren rompslomp relativeren omdat we met hart en ziel voor onze zaak gaan. Dat ons verhaal aanslaat en vele mensen zich bij ons thuis voelen, dat is voor ons de reden waarom we doorgaan. Het voelt dan ook goed om te zien hoe Convento de voorbije jaren is kunnen groeien. Enkele maanden geleden zijn we trouwens met een wijnbistro gestart waar je kan genieten van gerechten in combinatie met een goed glas wijn. Ook deze wijnbistro is organisch gegroeid. Ons verhaal is geen uitgekiend concept.”

Biënnale van Venetië

In 2015 besloot Tatiana Potapova uit Tervuren haar loopbaan bij een internationale financiële instelling ‘on hold’ te zetten. Vier jaar was ze HR-verantwoordelijke geweest voor een aantal Europese landen. Toen ze bij een reorganisatie een andere HR-functie aangeboden werd, koos ze ervoor om haar leven een nieuwe wending te geven. “De nieuwe job die men mij voorstelde, voelde om de een of andere reden niet als het soort job waarvoor ik volledig wou gaan. Mijn intuïtie zei me dat het moment aangebroken was om iets anders met mijn leven te gaan doen.”

Tatiana nam tijdskrediet en gunde zichzelf zo de tijd om erachter te komen. “Een reis naar de Biënnale van Venetië wakkerde m’n passie voor kunst opnieuw aan. Ik voelde me opnieuw tot leven komen wanneer ik de energie van sommige beelden bij me liet binnenkomen. Kort daarna ben ik een cursus keramiek gaan volgen. Bij de eerste beeldjes die ik maakte, borrelde de arbeidsvreugde in me op.”

>

>

>