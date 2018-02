Een job in de politiek: 2 jonge nieuwkomers getuigen

Ze zijn jong en... gaan in de politiek. Ondanks de onzekerheid van de job en de soms ook harde stiel, kiezen behoorlijk wat jonge mensen voor een job in de politiek. Twee nieuwkomers vertellen waarom. “Een persoon die me enorm inspireert, is Emmanuel Macron.”

Stéphanie Broosus studeerde af als industrieel ingenieur bouwkunde aan de Universiteit Antwerpen. Die studiekeuze lag al vanaf haar twaalfde vast. De keuze om in de politiek te gaan kwam later. “Qua studies ben ik in de voetsporen van m’n overgrootvader getreden. Hij was ook gebeten door de bouw. De politieke microbe kreeg ik via mijn moeder door. Zij is al jaren politiek actief in Ekeren, onze gemeente. Via haar heb ik gezien hoe je met kleine, lokale initiatieven een verschil kan maken in het leven van de mensen. Ik ben een aantal jaren achter de schermen politiek actief. Maar echt op een lijst staan, dat doe ik nu voor de eerste keer bij de verkiezingen in 2018.” Stéphanie komt op voor CD&V in Ekeren.

Op de man

Hoe reageerde de omgeving op haar outing? “De meeste mensen in m’n omgeving keken er helemaal niet van op. Ze kennen me als iemand die niet op haar mondje is gevallen. Eigenlijk heeft de politica altijd al in mij gezeten. Het was gewoon een kwestie van het politieke beest naar buiten te laten treden wanneer de tijd er rijp voor was. Politieker ben je of ben je niet.” Stéphanie bevestigt dat haar moeder een belangrijk rolmodel voor haar was en is. “Ze staat dicht bij de bewoners van Ekeren en neemt de tijd om te luisteren naar wat er bij de mensen leeft.”

Hoe wil Stéphanie zelf aan politiek doen? “Als ik het voor het zeggen had, zou ik het verplicht maken dat elke politicus naast z’n politiek ambt 50 procent van z’n tijd professioneel actief blijft. En dan natuurlijk ook maar voor 50 procent voor z’n politiek werk betaald wordt. Zo blijf je voeling houden met het echte leven en de dagelijkse bezorgdheden van de mensen. Met beide voeten in de realiteit blijven staan, is mijn devies.” De onzekerheid van het politieke ambt schrikt Stéphanie helemaal niet af. Ze ziet politiek als een passie die je naast je beroepsleven beoefent. En ze onderstreept het menselijke aspect. “We hebben meer dan ooit nood aan politiek met een menselijk gelaat. Als ik vandaag naar de politiek kijk, dan stemt het me triest dat er zo veel op de man in plaats van op de bal gespeeld wordt.”

Europa

Het was z’n leerkracht geschiedenis die Hans Maes zijn liefde voor politiek aanwakkerde. “Hij vroeg me of het me niet zou kunnen interesseren om me in te schrijven voor het European Youth Parliament. Eigenlijk het startschot van mijn politieke loopbaan”, zegt Hans Maes, voorzitter Jong VLD. Na een bachelor geschiedenis, schreef hij zich in voor een master in European studies aan de KU Leuven. De jonge Antwerpenaar heeft een hart voor Europa, maar heeft ook oog voor het euroscepticisme dat bij vele mensen leeft. “Europa is een project in wording. Ik besef dat er hervormingen op institutioneel vlak nodig zijn. Maar laten we ons daar niet op blind staren. Dat we vandaag over een eenheidsmunt beschikken en vrij doorheen Europa kunnen reizen, is toch een prachtige verwezenlijking.”

Het is sinds december 2017 dat Hans Maes zich voorzitter van Jong VLD mag noemen. “Aan dat voorzitterschap is geen financiële verloning gekoppeld. Het klinkt misschien raar in tijden waarin politici hoofdzakelijk gewantrouwd worden, maar er bestaat nog zoiets als oprecht politiek engagement. De essentie van politiek is je inzetten voor je medemens. Aan politiek doe je in de eerste plaats opdat de samenleving en niet jijzelf er beter van zou worden.”

>

>

>