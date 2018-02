Jupiler Pro League - Lokeren riskeert 2.000 euro voor projectielen en anti-Waalse gezangen

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft in totaal 2.000 euro boete gevorderd als sanctie tegen Lokeren, dat zich moest verdedigen voor supportersincidenten in de thuismatch tegen Standard op 3 februari.

Lokeren werd vervolgd op basis van de verslagen van scheidsrechter Alexandre Boucaut en match delegate Fernand Meese. Supporters zouden assistent-scheidsrechter Florian Lemaire geviseerd hebben na de strafschop en de gele kaart voor Terki. Lemaire getuigde dat hij een vijftal minuten onder vuur werd genomen en minstens twee keer werd belaagd. De assistent bevestigde ook dat hij de beruchte leuze “Wallon, c’est du caca”, zoals beschreven in het verslag, heeft gehoord. “Al duurde dat niet lang”, aldus Lemaire.

Lokeren betwist de spreekkoren ten sterkste, zo zei veiligheidsverantwoordelijke Patrick Custers. “Daar zijn geen bewijzen van. Zelfs mijn collega van Standard had ze niet gehoord.”

Custers relativeerde verder de projectielen die geworpen werden. “Het gebeurt bij zo goed als alle matchen in de Jupiler Pro League. We keuren het af, maar het is moeilijk om dat tegen te houden. Er was minstens 1 steward voor 50 fans, dat zijn er meer dan het bondsreglement voorschrijft (1 per 300). Voetbal is emotie en gaat nu eenmaal gepaard met alcohol. Bovendien was er geen invloed op het verloop van de partij”, aldus Custers, die nog aanhaalde dat Lokeren niet bekendstaat voor het wangedrag van de fans.

Een deel van de 2.000 euro die het bondsparket vorderde komt voort uit een voorwaardelijke sanctie van eind vorig jaar. Toen kreeg Lokeren 1.000 euro met uitstel voor incidenten tegen Anderlecht.