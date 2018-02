Een aparte kassa, geen boetes en een mooi loon: deze voordelen hebben diplomaten in ons land

Dat ze profiteurs zijn en hun boetes nooit betalen. En vooral veel te veel geld verdienen. Die ergernis kwam deze week nog maar eens naar boven toen bleek dat winkelketen AS Adventure een aparte kassa heeft voor diplomaten. In totaal kunnen 7.563 personen in ons land, diplomaten en hun familie, een beroep doen op die extra rechten en voordelen. Maar waarom krijgen ze die precies? En wat houden die in? Een overzicht.