Na de pornoster: Playboymodel beweert dat ze maandenlange affaire met Trump had

Donald Trump ligt opnieuw onder vuur nu Playboymodel Karen McDougal opbiecht dat ze een maandenlange affaire heeft gehad met de Amerikaanse president toen hij al getrouwd was met Melania. “Het was zo opvallend dat mensen zeiden dat ik zijn volgende vrouw zou worden”, schrijft McDougal.

Net nu pornoster Stormy Daniels aankondigt dat ze de stilte over haar wilde nacht met Donald Trump wil doorbreken, beweert weer iemand anders een affaire gehad te hebben met de Amerikaanse president.

In een interview met The New Yorker zegt Karen McDougal, voormalig Playmate of the Year, dat ze Trump leerde kennen toen hij in 2006 een aflevering van The Apprentice kwam opnemen in de Playboy Mansion. De intussen overleden Hugh Hefner gaf een zwembadfeestje voor de deelnemers en de filmcrew, waar Trump zijn ogen niet van McDougal kon afhouden. “Hij keek naar me en bleef maar zeggen hoe mooi hij me vond.”

Op dat moment was Trump al getrouwd met de huidige First Lady Melania Trump en was hun zoon Barron een paar maanden oude. “Het viel zo hard op dat een werknemer van Playboy me zei dat Trump helemaal voor me viel. Ik denk dat jij zijn volgende vrouw kan worden, zei hij.”

Karen McDougal.

Het was het startsein voor een affaire, die McDougal in detail beschreef in een acht pagina’s tellend handgeschreven document. “Ik was zo nerveus”, schreef ze. “Ik was zo onder de indruk van zijn intelligentie en zijn charme. Wat een beleefde man. We hebben uren gepraat en dan was het koekenbak. We hebben onze kleren uitgedaan en hebben seks gehad. Ik schrok wel toen hij me geld aanbood toen we weer aangekleed waren. Ik heb met je geslapen omdat ik je graag heb, niet voor geld, zei ik toen. Hij zei daarop dat ik bijzonder was.”

Hun affaire zou negen maanden duren, beweert McDougal. “Elke keer hij in Los Angeles was - heel vaak - zagen we elkaar. Hij stelde me zelfs voor aan leden van zijn familie en ik mocht naar zijn huis en in de Trump Tower komen. Hij toonde me zelfs de aparte slaapkamer van Melania.”

In 2007 zette het model een punt achter de affaire. De krant National Enquirer kwam het schandaal wel te weten. “Maar die is eigendom van een vriend van Trump. Die kocht de exclusieve rechten voor het verhaal voor 150.000 dollar, maar heeft het nooit geschreven. Ze zeiden toen dat ze het niet geloofwaardig vonden.” Maar volgens The New Yorker is een verhaal op die manier in de doofpot stoppen een bekende tactiek.

Zowel National Enquirer als het Witte Huis ontkennen de beweringen van McDougal. “Dit is een oud verhaal dat gewoon fake news is”, klinkt het in het Witte Huis.