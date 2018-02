Pas in 2019 op de markt, maar uitgelekte foto toont nu al gloednieuwe Ford Focus

Een Hongaarse autoblog heeft beelden gelekt van de gloednieuwe Ford Focus. De foto is wellicht gemaakt tijdens een officiële fotoshoot, waarin het vernieuwde model werd voorgesteld.

Het design van de vernieuwde Focus hatchback, dat pas in de herfst van 2019 op de markt zal komen, doet bij een eerste aanblik sterk denken aan de huidige Opel Astra.

Vermoedelijk zal het grote publiek volgende maand de wagen voor het eerst te zien krijgen op de International Motor Show in Genève. De sedan-versie - minder populair in Europa - zal dan wellicht enkele weken later opduiken op de International Motor Show in New York.

Ford zit met het nieuwe model intussen al aan de vierde generatie van de Focus-serie.