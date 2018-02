Krijgt Axel Witsel binnenkort Andrés Iniesta als ploegmaat? Chinese club zwaait met monstersalaris

Komt er een einde aan het huwelijk tussen Andrés Iniesta en FC Barcelona? De middenvelder was jarenlang één van de absolute uitblinkers bij de Catalanen, maar volgens de Spaanse pers geniet hij nu sterke interesse uit China. Tianjin Quanjian, de club van Rode Duivel Axel Witsel, wil volgens de Spaanse krant Sport Iniesta verleiden met een hallucinant jaarsalaris van 35 miljoen euro.

Tianjin Quanjian ging al tweemaal naar Spanje om te onderhandelen met Iniesta. Ze zouden de Spaanse middenvelder een jaarsalaris aanbieden van maar liefst 35 miljoen euro. Iniesta verlengde onlangs zijn contract bij Barcelona en verbond zich levenslang aan de Blaugrana, maar zegt niet meteen neen tegen de Chinese lokroep. En dat zou betekenen dat hij op het middenveld bij Tianjin naast Axel Witsel belandt.

De Chinese transfermarkt is nog open tot einde februari, dus zou hij zelfs nu nog kunnen vertrekken. Maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij het seizoen zeker uitdoet bij Barça, tegen einde maart zal hij een beslissing te maken over zijn toekomst. Iniesta treedt deze zomer ook nog aan op het WK met Spanje.

Foto: Photo News

Iniesta is een absoluut clubicoon, hij speelt al vanaf zijn twaalf jaar bij de Catalanen en maakt sinds 2002 deel uit van het eerste elftal. Hij won maar liefst vier Champions Leagues en acht landstitels met Barcelona. Ook werd hij twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen met Spanje. De Chinezen hopen dan ook om van Iniesta hun absolute topvedette te maken. De club heeft naast Witsel ook sterspeler Alexandre Pato in de rangen.

Iniesta scoort het winnende doelpunt tegen Nederland in de WK Finale van 2010. Foto: BELGAIMAGE

Tianjin is alvast optimistisch en hoopt de Spaanse virtuoos te overtuigen. Barcelona zal hen alleszins niet in de weg staan, in 2015 lieten ze immers ook al clublegende Xavi vertrekken naar Qatar. Iniesta geniet ook interesse uit de MLS en Arabië, maar enkel Tianjin Quanjian zou kans maken. Hij beseft maar al te goed dat hij nergens een beter voorstel zal krijgen dan de 35 miljoen van Tianjin. In de wintermercato vertrok Barça-verdediger Javier Mascherano ook al naar de Chinese club Hebei China Fortune.