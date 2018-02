Overheid betaalt jaarlijks 158.560 euro voor leeg belastinggebouw in Torhout

Op de Burg in Torhout staat een immens gebouw leeg. Vroeger zaten hier belastingdiensten. Sinds vorig jaar zijn ze allemaal weg. Maar de Regie der Gebouwen hangt wel nog tot 2024 vast aan een huurcontract van 158.560 euro per jaar.

Het is imposant gebouw, met twee verdiepingen, dat het zicht op de Burg in Torhout ferm domineert. “Ooit werkten hier een flink pak belastingsambtenaren”, zegt Kristof Audenaert, vervangend CD&V-burgemeester van Torhout. “Iedereen uit de omgeving die iets moest weten of doen met zijn personen- of vennootschapsbelastingen moest hier zijn. Maar gaandeweg is de FOD Financiën haar diensten meer gaan centraliseren in Roeselare en Oostende en kwam dit gebouw steeds leger te staan. Sinds vorig jaar zijn de laatste ambtenaren allemaal weg en staat het gebouw dus helemaal leeg.”

CD&V-volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert stelde over die leegstand een parlementaire vraag aan verantwoordelijk minister Jan Jambon, bevoegd de Regie der Gebouwen. “Blijkt dat de Belgische overheid tot 2007 eigenaar was van dat gebouw. Het is toen verkocht aan het Brusselse Fedimmo. Dat was dus snel incashen. Maar de overheid heeft het gebouw dan wel meteen teruggehuurd van Fedimmo. Een zogenaamde sale and lease back. Dat nieuwe huurcontract loopt nog tot 2024. Dus zo lang moet de Regie der Gebouwen nog jaarlijks 158.560 euro betalen voor dat lege gebouw.”

Torhouts vervangend burgemeester Kristof Audenaert wil het gebouw voor een symbolische euro huren van de Regie der Gebouwen en er dan activiteiten in organiseren. “Ik heb dat voorstel aan bevoegd minister Jan Jambon ook gedaan, maar er zit weinig schot in die zaak”, zegt Hendrik Bogaert.

Ondertussen blijft het gebouw leeg staan. Burgemeester Audenaert probeerde eigenaar Fedimmo te porren met een taks op leegstand. “Maar dat lukt niet. Volgens de eigenaar is er juridisch geen sprake van leegstand aangezien het nog steeds verhuurd is aan de overheid.”