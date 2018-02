Voormalige chef van ISIS-politie waarschuwt: “Libië is de poort naar Europa”

Volgens een voormalig hooggeplaatst lid van de religieuze politie van ISIS, is de terreurgroep helemaal niet verslagen. In een interview met het Britse Sky News vertelt Abu Saqr, de zelfverklaarde ‘Prins van de Politie’, hoe organisatie hun operaties verplaatst heeft naar Libië. Hij noemde het land in oorlog “de poort naar Europa”.

De ‘politieprins’ ziet er niet bepaald uit als een ISIS-strijder, merkt de Sky News-reporter op. Hij heeft een korte baard, draagt een hoedje en is beginnen roken sinds hij zijn functie in Raqqa neerlegde. Dit alles om incognito te blijven. Al het voorgaande zou hem stok en/of zweepslagen opgeleverd hebben in het kalifaat.

Bij de val van Raqqa heeft hij zich samen met zijn gezin gemengd in de vluchtelingenstroom. Nu zit hij vast bij de Turks-Syrische grens. Het is niet duidelijk of hij daar gevangenzit of wacht om verder te mogen reizen. Het is evenmin duidelijk waar hij naartoe wil gaan.

“Niets verkeerds gedaan”

Hoewel hij een hoge functie had binnen ISIS, heeft hij naar eigen zeggen niets verkeerds gedaan. “Ik kon er niets aandoen”, zegt hij aan Sky News. “Ik was machteloos, ik heb gedaan wat ik kon.” Hij probeerde naar eigen zeggen milder te zijn dan zijn (nog) extremistischere oversten, vooral naar minderjarige jongens toe. “Onder de Sharia is een man meerderjarig vanaf zijn veertiende.”

Zo vertelt hij hoe 70% van de diefstal-zaken die hij moest voorbereiden veelal van die minderjarige jongetjes betrof. “Na bombardementen gingen ze naar die verwoeste huizen, op zoek naar koper en draad, om dat dan te verkopen. Ik liet ze meestal gewoon vrij.” Wel stelt hij dat het barbaarse ‘rechtssysteem’ van ISIS soms doeltreffend was. “Sommige mensen verdienden hun straf. Als iemand een moord begaan heeft, of een vrouw verkracht heeft, dan verdiende hij zijn straf.”

Angstig

De man is naar eigen zeggen niet bang voor zijn straf nu hij de terreurorganisatie heeft verlaten. “Ik ben wel bang dat ISIS me vindt. Ze hebben overal spionnen”, vertelt hij nog. Ook zegt hij dat ISIS niet verslagen is, verre van. Hij stelt dat ze hun operaties verkast hebben naar Libië. Het land ligt momenteel in puin na jaren van conflict en oorlog. Nog volgens hem is Libië “de poort naar Europa. Ze hebben daar vele cellen”.