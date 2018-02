Oldtimer gekocht, maar wat daarna? Deze ‘school’ onthult alle geheimen

Brugge - Oldtimergarage Rock ’n Roll Classics start eind februari met een ‘Oldtimer Academy’. Klanten kunnen er persoonlijk advies krijgen over hun nieuwe speeltje, en dat is geen overbodige luxe. “Want slecht schakelen of remmen met een oldtimer, doe je beter niet.”

Het gaat hard voor John Calemeyn en Thijs Verhage, zaakvoerders van Rock ’n Roll Classics. Ze stampten 2,5 jaar geleden een garage uit de grond die zich enkel en alleen focust op oldtimers. En wat blijkt: de zaak is immens populair bij liefhebbers. Ondertussen sleutelt een team van vijftien werknemers dagelijks aan oldtimers en verdubbelden ze de garage in oppervlakte naar zo’n 1.600 vierkante meter.

App

Of de verkoop van oldtimers tegenwoordig dan zo’n hoge vlucht neemt? “Ons succes is dat we niet enkel aankopen en verkopen”, legt Thijs Verhage uit. “Eigenlijk is de werkplaats ook onze showroom, want we doen alles in huis: van motoren reviseren tot koetswerk. Ons team probeert het moderne concessieverhaal eigenlijk op oldtimers toe te passen.”

Toch vliegen niet alle oldtimers zomaar de deur uit. “Maar de ‘juiste’ wagens verkopen wel goed”, gaat Verhage verder. “De combinatie van kwaliteit, zeldzaamheid en timing moet goed zitten. De interesse in bepaalde modellen verschilt namelijk van jaar tot jaar.”

Niet alleen het team en de oppervlakte breidden uit, maar ook aan de beleving wordt gewerkt. “We lanceren zeer binnenkort een app waarmee onze klanten kunnen volgen wat er allemaal verandert aan hun wagen. Ze kunnen als het ware stap voor stap live het proces in de werkplaats bekijken.”

Rijvaardigheidscursus

En daar blijft het niet bij, want de heren richten straks ook hun eigen ‘Oldtimer Academy’ op. “Nadat ze een oldtimer gekocht hebben, stellen klanten ons geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen”, stelt Verhage.

“Om daar een professioneel antwoord op te krijgen, kunnen ze binnenkort terecht in onze Academy. Daarbij geven experts uitleg over oldtimers, op basis van hun eigen vakgebied.”

De eerste ‘les’ start op donderdag 22 februari. Deelnemers krijgen een hele resem tips en tricks over hoe ze best een oldtimerrally aanpakken. En wie daar nog niet aan toe is, kan eerst een rijvaardigheidscursus volgen. “Slecht schakelen en remmen, kan heel kostelijk zijn. Daarom leggen we eerst uit hoe je op een juiste manier met een oldtimer rijdt. Elke auto is uniek, dus de opleiding gebeurt individueel.”

Ook het financiële plaatje komt aan bod. “Fiscalisten leggen bijvoorbeeld uit wat de gevolgen zijn wanneer je een oldtimer met winst verkoopt. De bedoeling van de Academy is simpel: zorgen dat onze klanten maximaal plezier uit hun aankoop halen.”

Inschrijven via www.rnrclassics.be.