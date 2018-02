“Ik viel van mijn stoel toen ik die acteur zag praten over dronken rijden. Hij moest beschaamd zijn”

Een vader die zijn dochter verloor bij een ongeval met een dronken bestuurder is woedend door de uitspraken van acteur Sam Louwyck. Die pleitte voor minder zware straffen voor wie onder invloed rijdt. “Ik viel van mijn stoel”, zei Vincent Leus op Radio 1.

Acteur Sam Louwyck (51), bekend uit Eigen Kweek en De Slimste Mens ter Wereld, moest een week geleden voor de politierechter verschijnen omdat hij betrapt was met te veel alcohol in het bloed tijdens het rijden, met 1,4 promille. Dat was niet de eerste keer. Ook in 2001, in 2007 en in 2016 werd Louwyck al eens betrapt op dezelfde feiten. “Uiteraard ben ik in fout. Dat is ook de reden waarom ik zelf ben gekomen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en m’n excuses aanbieden”, zo had de acteur aan de politierechter gezegd.

Omdat Louwyck 2 keer op minder dan 3 jaar betrapt werd, wordt hij beschouwd als ‘recidivist’. De straf die de politierechter hem oplegde, is daarom niet min. Maar daar is Louwyck het niet mee eens. Hij vindt de straf te streng. “Ik ben in de fout gegaan. Daar ga ik niet over discussiëren”, zei Louwyck donderdagavond in het praatprogrammaVan Gils & Gastenop Eén. “Maar ik vind dit te veel. Het is een soort van heksenjacht. Moet alles zo radicaal en buitenmaats? De bevolking wordt meer en meer behandeld als een stel ondermaatse individuen. Dat stoort mij. Als we die lijn doortrekken, komen we in een maatschappij terecht waarin iedereen binnen de lijntjes kleurt. Zijn we dan gelukkiger?”

“Ik viel van mijn stoel”

Vincent Leus, een vader die zijn dochter Emilie in 2009 verloor bij een ongeval met een dronken bestuurder, heeft vrijdagavond op Radio 1 gereageerd op de uitspraken van Louwyck. “Ik heb er geen probleem mee om te zeggen dat iedereen het een keer kan tegenkomen, maar als het je een tweede keer tegenkomt, waar zijn we dan mee bezig”, zei Leus.“Ik viel van mijn stoel toen ik het interview met de acteur wiens naam ik niet meer wil noemen zag. De woede was enorm. Hij moest beschaamd zijn.”

Moedeloos is Leus naar eigen zeggen niet omdat hij vooruitgang ziet in het verbannen van alcohol uit het verkeer. “Ik sta sinds het overlijden van mijn dochter positief in het leven. Ik geloof dat de uitspraken van de acteur een uitzondering zijn en de reacties op zijn uitspraken bewijzen dat. Het feit dat hij aanhaalt dat zijn kinderen niet op kot kunnen gaan omdat hij een straf heeft gekregen, daarop zou mijn antwoord heel simpel zijn. Mijn dochter heeft nooit de kans gekregen om op kot te gaan omdat er een mens zoals hij haar overreden heeft.”

Het is wetenschappelijk bewezen dat alles verandert zodra je alcohol in je bloed hebt. “En toch denken mensen dat ze kunnen rijden als ze twee of drie pintjes gedronken hebben. Dat kan niet. Er is nog veel meer nodig om de mentaliteit te veranderen. Alcohol drinken en rijden gaan niet samen. Dat is nog niet helemaal ingeburgerd in België.”

“Moeilijk verteerbaar”

Louwyck krijgt ook weinig malse kritiek van Anne Maes, coördinator van Over-Hoop, een organisatie die familieleden van verkeersslachtoffers bijstaat. “Het is moeilijk verteerbaar dat er mensen zijn als Sam Louwyck die zichzelf proberen voor te stellen als een slachtoffer van verkeerscontroles en zware boetes”, zegt ze aan De Standaard. “Het zijn mensen als hij die niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengen. Dat hebben de gezinnen die wij begeleiden aan den lijve ondervonden.”

“Wij nodigen Louwyck uit om ons eens een week te helpen, en mee te draaien in een gezin dat de dagelijkse zorgen draagt voor een verkeersslachtoffer dat vaak weken of zelfs maanden in coma lag”, aldus Maes. “Het zal u maar overkomen. Over een heksenjacht weigeren wij dus te spreken. Verkeerscontroles zijn er om gegronde redenen, en hebben hun nut allang bewezen. En de straffen, die moeten zwaar genoeg zijn. Het hoge aantal verkeersslachtoffers te wijten aan dronken chauffeurs liegt er niet om.”

Ook de Antwerpse vzw Rondpunt, die verkeersslachtoffers begeleidt, steekt haar afkeer niet onder stoelen of banken. “We storen ons mateloos aan de attitude van Louwyck. Alsof zijn eigen plezier en vertier boven alles staat, en hij verder geen enkele verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt coördinator Paul Duré in De Standaard.