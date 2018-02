FBI geeft toe: “We hebben Florida-schutter niet goed genoeg gevolgd”

Het FBI slaat mea culpa. Het geeft toe dat het de tips dat Nikolas Cruz iets ergs plande, niet goed inschatte en zelfs niet naar de bevoegde diensten doorspeelde. Woensdag schoot Cruz 17 mensen dood in een school in Florida.

In de VS is er een soort kliklijn, waarop mensen de politie kunnen tippen wanneer ze vermoeden dat iemand een gevaar is voor de samenleving. “Er zijn tips over Cruz binnengekomen. Maar die tips zijn ergens blijven steken, waardoor ze niet bij de juiste mensen terechtkwamen”, zegt de FBI vandaag.

“We zijn er pas nu achter gekomen dat de procedure die de tips over Cruz moest doorlopen niet heeft gewerkt. De tips zijn nooit tot bij het FBI-bureau in Miami geraakt”, zegt een FBI-woordvoerder. “Als de tips wel waren doorgestroomd, dan hadden we de schutter beter gevolgd.”