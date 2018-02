13 Russen beschuldigd van sjoemelen met Amerikaanse verkiezingen: "Geen bewijs van impact op resultaat"

Het Amerikaanse gerecht heeft dertien Russen en drie Russische instellingen in staat van beschuldiging gesteld voor "inmenging in de verkiezingen en in het politieke proces van de Verenigde Staten". Dat heeft speciaal procureur Robert Mueller vrijdag via een persmededeling laten weten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is er snel bij om te benadrukken dat er geen bewijs is dat de inmenging een impact heeft gehad op het resultaat.

De dertien Russen worden allen beschuldigd van een complot om de VS te misleiden. Drie van hen worden voorts ook beschuldigd van bankfraude en vijf anderen van de diefstal van identiteiten, aldus nog het persbericht.

Het complot zou tot doel hebben "zich te mengen in het politieke proces en de verkiezingen van de VS, onder meer de presidentsverkiezingen van 2016" die gewonnen werden door Donald Trump. De akte van beschuldiging preciseert dat Jevgeni Prigozin, een "bondgenoot" van de Russische president Vladimir Poetin, de groep gefinancierd heeft "met als strategisch doel om verdeeldheid te zaaien in het Amerikaanse politieke systeem". Hij heeft ook sinds midden 2016 de campagne van Trump ondersteund ten nadele van Hillary Clinton, luidt het voorts. Hij zou "zonder hun medeweten" leden van het team van Trump hebben gecontacteerd.

Het team van procureur Robert Mueller zoekt bewijzen van de veronderstelde tussenkomst van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen om Trump te steunen in de strijd tegen Clinton en onderzoekt ook of er samenwerking is geweest van Russen met het campagneteam van Trump en of Trump geprobeerd heeft om het onderzoek ernaar tegen te werken.

Drie leden van het team van Trump zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie ex-directeur Paul Manafort. De voormalige raadgever voor nationale veiligheid Michael Flynn heeft toegegeven dat hij tegen het FBI heeft gelogen en heeft erin toegestemd om met het gerecht samen te werken.

"Geen bewijs van impact op resultaat"

President Trump verwerpt alle aantijgingen over samenwerking van zijn team met de Russen. Moskou verwerpt ook alle beschuldigingen die vanuit de VS aan hun adres worden gemaakt.

De nummer twee van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Rod Rosenstein, was er snel bij om toe te voegen dat "er geen bewijs is van een weerslag van de Russische inmenging op het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2016".

Hij onderstreepte dat er geen Amerikaan in staat van beschuldiging is gesteld.