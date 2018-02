Inbrekers kunnen wel geld buit maken in KLJ-lokaal maar gelukkig mislukte hun ander plan

Zomergem - Onbekenden hebben donderdagnacht ingebroken in het lokaal van de Zomergemse KLJ, achteraan de jeugddienst aan de Hofbouwstraat. Er werd ook brand gesticht door een kookplaat aan te zetten. Gelukkig viel de stroom uit.

Het Kwadrant aan de Hofbouwstraat huisvest niet enkel de gemeentelijke jeugd- en uitleendienst, het achterste lokaal wordt ook gebruikt door de Zomergemse KLJ. Afgelopen donderdagnacht werd daar ingebroken.

“Ze zijn binnengeraakt door een venster in te gooien en er is een geldkoffertje ontvreemd met daarin een klein bedrag”, vertelt schepen van Jeugd Nicholas Spinel (CD&V). “Het had wel veel slechter kunnen aflopen, want de KLJ heeft er een klein keukentje en de elektrische bakplaat werd aangezet en de papieren erop zijn beginnen te smeulen. Gelukkig is daarna de stroom uitgevallen”, zegt de schepen.

“In het geldkoffertje zat een bedrag van zo'n 150 euro”, vertelt KLJ-hoofdleider Quinten Muylaert. “Daar zit ook nooit meer in, want twee jaar geleden hebben we al eens zo'n ongewenst bezoek gehad. Het geldkoffertje zat op slot in een lade en die lade hebben ze eruit getrokken. Net als die keer is de aangerichte schade ook nu weer groter dan het gestolen bedrag.”

Stickers op kookplaat

“Maar wat we nog het raarste vinden, is dat er brand gesticht is door een hoop stickers op de kookplaat te leggen en die aan te zetten. Wij zijn een jeugdvereniging en hebben nooit problemen gehad met niemand, waarom zou iemand dit dan ook doen?”

Opvallend, bij aankomst van de politie was er nog een alarm actief. “Dit ging niet om een brandalarm, maar een elektriciteitsalarm. Daarom dat dit alarm niet buiten te horen was”, zegt de schepen.

Er is een buurtonderzoek gestart, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. “De dader of daders hebben zo goed als geen sporen achtergelaten, daarom dat ook het labo-onderzoek is afgeblazen. Er werd wel een bebloed zakdoekje gevonden, maar dat bleek niet van een inbreker te zijn”, valt te horen bij de politie van Lowazone die vermoedt dat de dader(s) eerder lokaal te zoeken zijn.

Wie donderdagnacht iets verdachts heeft opgemerkt, wordt gevraagd dit te melden bij de politie via 09-240.74.00 of recherche@lowazone.be