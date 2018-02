Is er gezelschap voor wolvin Naya op komst? Nieuwe wolf gespot in Twente

In het Nederlandse Twente is dinsdagochtend een nieuwe wolf gespot. De wolf kon vanuit een voertuig op korte afstand gefotografeerd worden. De vraag is nu of het dier onze wolvin Naya zal komen vergezellen. Ook zij passeerde die streek om vervolgens in één ruk door te lopen naar ons land en zich te settelen op het militaire domein van Leopoldsburg.