Bayern München rekent na drie maanden afwezigheid opnieuw op Thiago Alcantara

Thiago Alcantara maakt zaterdag na een revalidatie van bijna drie maanden zijn wederoptreden bij Bayern München. De Spaanse middenvelder komt in de competitiewedstrijd van ‘der Rekordmeister’ tegen Wolfsburg meteen aan de aftrap, zo bevestigde Bayern-coach Jupp Heynckes vrijdag.

Thiago Alcantara kwam voor het laatst in actie in de Champions League-ontmoeting in en tegen Anderlecht (1-2) op 22 november 2017. Een spierscheur in het dijbeen hield hem daarna meerdere maanden in de ziekenboeg. Sinds twee weken traint de 26-jarige Spanjaard opnieuw mee met de groep.

Op het veld van Wolfsburg kan Heynkes niet rekenen op middenvelder Arturo Vidal, door een schorsing, en doelman Manuel Neuer, die nog steeds herstellende is van een voetbreuk. Zij spelen zeker niet tegen het Duitse team van Divock Origi, Landry Dimata en Koen Casteels.