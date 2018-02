Ex-voorzitter Watford beschuldigd van witwaspraktijken in Spanje

De voormalige voorzitter van de Engelse voetbaleersteklasser Watford, de Italiaan Raffaele Riva, moet in Spanje voor de rechtbank verschijnen in een zaak van fiscale fraude. Dat heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt. De zaak draait rond de Spaanse tweedeklasser Granada.

Er liep al een onderzoek naar vermoedelijke onregelmatigheden begaan door de vroegere voorzitter van Granada, Enrique Pina Campuzano, en voormalig eigenaar Gino Pozzo. Ook verschillende bedrijven en clubs die aan hen gelinkt zijn, waaronder Watford, zijn in de zaak betrokken.

Enrique Pina en Gino Pozzo, eigenaar van Granada tot de verkoop aan Chinezen in 2016, waren al in beschuldiging gesteld voor fiscale fraude en witwaspraktijken tussen 2013 en 2016. Nu wordt dus ook Raffaele Riva vervolgd, omdat hij mogelijk heeft meegewerkt aan de fraude. Hij bestuurde een bedrijf van Pozzo in Spanje.

Pozzo is de huidige eigenaar van Watford. Zijn vader bezit de Italiaanse eersteklasser Udinese. Het gerecht spreekt van een “commerciële driehoek” tussen de drie genoemde clubs. De inkomsten uit de verkoop van spelers zouden aan het oog van de fiscus onttrokken worden via een Luxemburgse holding.

Raffaele Riva nam eind 2016 al ontslag als voorzitter van Watford nadat een onderzoek was geopend naar valse bankdocumenten.