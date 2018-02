Burgemeester inspecteert omstreden hondenkwekerij: “Geen mishandeling, wel illegaal”

Zonnebeke - Asielmedewerkers, dierenliefhebbers en buren verzamelden gisteren aan het afgesloten hek van de omstreden hondenkweker in Beselare na de verspreiding van filmpjes van hinkende honden. Ze eisten de inbeslagname.

“Wij staan hier met een aanhangwagen om de honden mee te nemen”, zeggen Lode en Katleen Declercq, voorzitter en ondervoorzitter van vzw huisdierenopvang Zonnebeke. “Er is al veel heisa geweest, maar nog geen resultaat. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid, maar mogen en kunnen het bedrijf niet betreden.”

Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) kwam de gemoederen bedaren en mocht wel het bedrijf betreden van de 51-jarige hondenkweker uit Rijsel. “Er zit een veertigtal honden in het bedrijf”, zegt Sioen. “Ik merkte geen ernstige gevallen op van dierenmishandeling of -verwaarlozing. Wat mij vooral tegen de borst stoot, is dat de buurtbewoners overlast ondervinden van lawaai en stank, terwijl deze man geen vergunning heeft. Hij woont hier ook, maar heeft geen domicilie.”

Het lijkt erop dat de man zich een tweetal jaar geleden illegaal vestigde op het einde van een doodlopend straatje vlakbij de A19 en daar een kwekerij voor honden in elkaar timmerde. Het parket stelde de afgelopen jaren een langlopend dossier samen met verschillende inbreuken tegen dierenwelzijn en stedenbouwkundige inbreuken en wil dit zo snel mogelijk voor de rechtbank brengen. Er werden een paar jaar geleden al eens honden in beslag genomen. Of dit ook nu gebeurt, is nog niet duidelijk. “We hebben een nieuw dossier samengesteld op basis van recentere feiten en hebben dit overgemaakt aan het parket”, zegt Georges Aeck, hoofdcommissaris van lokale politie Arro Ieper. “Verder kan ik niets kwijt.”

Ook de burgemeester onderneemt voorlopig niets. “Ik kan een sluiting opleggen, maar ik kreeg het advies om het onderzoek af te wachten. Ik ben tevreden dat ik ter plaats was en nu goed op de hoogte ben. Ik volg het van nabij op.”

De hondenkweker ontkende vrijdag alle aantijgingen.