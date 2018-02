“Ik dacht ook zoals Sam Louwyck. Tot mijn vader die ene vraag stelde”

“Degoutant.” “Schaamteloos.” “Ongelofelijke hufter.” Acteur Sam Louwyck, die klaagde over zijn straf wegens dronken rijden, werd gisteren uitgespuwd. “Zijn houding was nochtans typerend voor Vlaanderen”, zegt Michael Niclaus, een ex-verslaafde die nu lezingen geeft. “Alcohol losjes weglachen: dat gebeurt nog te vaak.”

