Vanhaezebrouck komt terug op situatie rond Deschacht: “Risico genomen? Belachelijke opmerking”

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck werd voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden nog eens aan de tand gevoeld over de situatie rond Olivier Deschacht. De clubspeler van Anderlecht werd eerder deze week verrassend naar de B-kern gestuurd door een te negatieve houding. Is dat geen risico om die beslissing te nemen als het minder loopt, vroeg de interviewer van dienst aan Hein. “Dat is de meest belachelijke opmerking die ik al gehoord heb”, beet Vanhaezebrouck van zich af.

“Waarom zou ik beslissingen nemen afhankelijk van de sportieve situatie van Anderlecht”, zo ging Hein Vanhaezebrouck verder. “In de bedrijfswereld worden toch ook beslissingen genomen, ongeacht of het bedrijf goed draait of niet. Maar in de voetbalwereld is alles veel minder beschermd, is alles veel meer open. En dan wordt er heel veel verkeerde informatie verspreid.”

“Ik geef geen commentaar meer over de kleedkamer. We hebben samengezeten met de spelers. Of mijn spelers aan mijn verjaardag gedacht hebben? Dat zullen we zo meteen zien. Ben ik geslaagd de groep op tijd te reanimeren? Dat gaan we ook zien na de match”, aldus Vanhaezebrouck met de glimlach.