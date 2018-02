Opschudding in Premier League: vier profspelers stelen taxi tijdens stage in Barcelona

Het rommelt bij West Bromwich Albion, de club van Rode Duivel Nacer Chadli. Terwijl de club op stage was in het Spaanse Barcelona, hebben vier profspelers zich serieus misdragen. Het kwartet zou volgens berichten in de Spaanse en Britse media een taxi gestolen hebben om half zes ’s ochtends, na een nachtje stappen...

De politie werd op de hoogte gebracht en de vier werden verhoord en vervolgens vrijgelaten. De auto werd terugbezorgd aan de chauffeur. De club bevestigt het voorval en wilde oorspronkelijk geen namen noemen, maar de spelers hebben vrijdagavond op de website van de club hun excuses aangeboden. Het gaat om aanvoerder Jonny Evans en Garreth Barry, de speler met de meeste wedstrijden ooit in de Premier League, reservekeeper Boaz Myhill en middenvelder Jake Livermore.

Coach Alan Pardew is “not amused”: “De spelers hebben de avondklok niet gerespecteerd, terwijl we zaterdag tegen Southampton spelen in de vijfde ronde van de FA Cup.” West Brom kan de opschudding missen als kiespijn, want na 27 speeldagen staan de Baggies troosteloos laatste in de Premier League.