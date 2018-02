Deze man werd 14 jaar gemarteld en verhoord in Guantanamo zonder enig proces, nu is hij vrijgesproken

Een 49-jarige Marokkaan die veertien jaar lang zonder enige vorm van proces in de Amerikaanse gevangenis in het Cubaanse Guantanamo is vastgehouden vooraleer naar zijn vaderland te worden uitgeleverd, is vrijdag door een Marokkaanse rechtbank definitief vrijgesproken. In eigen land was Younes Chekkouri in mei 2017 tot vijf jaar cel veroordeeld wegens “aantasting van de staatsveiligheid”. Hij tekende echter beroep aan, met het gunstige gevolg dat vrijdag een “einde aan zijn nachtmerrie” kwam, aldus de advocaat van Chekkouri.

Foto: AFP

Chekkouri werd in december 2001 in Afghanistan gearresteerd door de Amerikaanse bezettingsmacht wegens veronderstelde banden met al-Qaida. Hijzelf zei in het land aan de Hindoekoesj te zijn om humanitaire redenen, maar die uitleg viel in dovemansoren. De man werd daarop naar de militaire gevangenis in Guantanamo gebracht, waar hij veertien jaar werd vastgehouden om in september 2015 te worden vrijgelaten, zonder dat het ooit tot een proces tegen hem was gekomen. In Guantanamo, een “wrede gevangenis”, werd Chekkouri naar eigen zeggen dagelijks ondervraagd en zowel fysiek als psychisch gemarteld.

In januari besliste VS-president Donald Trump om Guantanamo open te houden en er nieuwe gedetineerden in onder te brengen. Hij deed dat in een decreet dat eenzelfde besluit van zijn voorganger Barack Obama ongedaan maakte. Obama had in de campagne voor zijn eerste presidentsverkiezing de sluiting van Guatanamo beloofd, maar dat is er ook na twee ambtstermijnen niet van gekomen.

Voor mensenrechtenbehartigers staat Guantanamo symbool voor de excessen van de Amerikaanse “oorlog tegen de terreur”.

Van een maximale bezetting van 780 gedetineerden blijven er momenteel nog 41 over.