Amerikaanse vrouw gaat slapen met hoofdpijn en wordt wakker met Brits accent

Dokters staan voor een raadsel bij de Amerikaanse Michelle Myers. De vrouw uit Arizona ging naar bed met barstende hoofdpijn en werd de volgende dag wakker met een Brits accent. “Ik doe dit echt niet om aandacht te trekken”, klinkt het nog verontschuldigend.

Al een tweetal jaar praat Michelle met een Brits accent alhoewel ze nog nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest is. In het verleden werd de vrouw al twee keer wakker met een ander accent. Zo sprak ze onder andere al Iers en Australisch. Maar toen verdween het accent weer na een week. “Ik ben naar tal van psychiaters geweest om aan te tonen dat ik niet gek ben”, zegt ze. “Ik kan er gewoon echt niks aan doen en doe dit niet om aandacht te trekken.”

Volgens dokters lijdt de vrouw aan het buitenlandse accentensyndroom. Een aandoening waarbij patiënten spraakpatronen van andere accenten overnemen. Het ontstaat meestal na een beroerte of hoofdletsel. Maar Michelle heeft nooit een van die twee gehad.

Het buitenlandse accentensyndroom is uiterst zeldzaam. Sinds de ontdekking in 1907 zijn er nog maar een zestigtal gevallen bekend.