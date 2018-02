Onze reporter zamelt een dag mee geld in met Oxfam: wie zou hen nog geld geven na seksschandaal?

Donaties sprokkelen voor een goed doel: moeilijk. Donaties sprokkelen voor een goed doel dat pas in opspraak is gekomen: haast onmogelijk. Zeker voor een beginneling die voor één dag mee op pad mag met de fondsenwervers van Oxfam, en vragen mag vrezen over seksfeestjes met prostituees. Zelfs de makste slenteraars in de drukke Gentse winkelstraat houden vol dat ze geen minuutje tijd hebben. “Maar toch veel succes. Jullie kunnen het gebruiken.”

“Ik heb een vriendin die in de Wereldwinkel werkt. Bij haar koop ik soms.” Een dame op leeftijd is de eerste die bijna aanstalten maakt om toch even te stoppen. Ze wil gerust een praatje maken. Graag ...