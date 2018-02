Hier kocht Lottowinnaar winnend lotje van meer dan 2 miljoen euro

Asse - Een geluksvogel die bij de lottotrekking van 3 januari het hoofdbedrag won, kocht het winnende lotje in het verkooppunt van Ann De Nijs in Asse. De gelukkig ging naar huis met maar liefst 2.500.069,50 euro.

De woordvoerster van de Nationale Loterij Caroline Vangoidsenhoven en Claudyna Yanez Delgado van het regionaal kantoor uit Gent kwamen een symbolische cheque overhandigen aan de eigenares van het verkooppunt en haar man Peter die het nabijgelegen café Het Spreekuur uitbaat. “De winnaar of winnares kocht het winnende lotje hier op 3 januari 2018. Maar of de persoon effectief in Asse woont en of het een man of een vrouw is houden we geheim. Ik kan verklappen dat het een 55+'er is, maar de winnaar of winnares wil geheim blijven”, zegt Caroline Vangoidsenhoven.

Hoogste bedrag

Voor Ann De Nijs is het niet de eerste keer dat de Lotto gewonnen wordt in het verkooppunt. “We hebben hier al vier grote winnaars gehad, maar dit is toch het hoogste bedrag ooit. We hopen dat het de andere klanten ook wat geluk brengt”, zegt Ann.

In 2017 kon de Nationale Loterij in de provincie Vlaams-Brabant nog vier Lottomiljonairs en twee multimiljonairs vieren.