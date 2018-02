Van teddyberen tot skeletten van echte dieren: dit werd er de afgelopen 15 jaar opgegraven in de Westhoek

Ieper - Vijftien jaar lang werden in de Westhoek verschillende goedbewaarde voorwerpen opgegraven. Het In Flanders Fieldsmuseum in Ieper toont nu 200 voorwerpen en ook dronebeelden.

In de koninklijke zaal van het IFFM is tot en met 26 augustus de nieuwe tijdelijke expo ‘Sporen van Oorlog. De Archeologie van de Eerste Wereldoorlog’ te zien. “Deze expo is uniek, want ze toont voor het eerst de resultaten en vondsten van meer dan 150 kleine en grote opgravingen van de afgelopen vijftien jaar in de hele Westhoek. Dat gaat van amateuropgravingen aan het begin van de 21ste eeuw tot grootschalige opgravingen bij werken”, zegt Birger Stichelbaut, archeoloog en samensteller van de expo.

Enkele blikvangers zijn de skeletten van een paard en muildier, een Britse en Duitse originele loopgraaf, ondergrondse tunnel en persoonlijke objecten van gesneuvelden.

Teddybeer

“Mijn favoriet: de ogen en pluchen handjes en voetjes van een teddybeer. Vermoedelijk kreeg een soldaat de teddy van zijn kind als aandenken. Er werden afgelopen jaren ook gevonden soldaten geïdentificeerd. Dat is heel uitzonderlijk. De onlangs ontdekte Nieuw-Zeelandse officier Walker kwam om in de Tweede Slag bij Ieper. We konden hem onder meer identificeren aan de hand van een verrekijkeretui met zijn initialen. Walker wordt in april herbegraven. Zijn familie komt van Nieuw-Zeeland naar hier om dit bij te wonen.”

De expo is ook erg toegankelijk gemaakt. “We tonen ook unieke dronebeelden. Door de droge zomer van vorig jaar konden we sporen van de oorlog aflezen in het landschap door verkleuringen van gewassen. Planten, die groeien boven een historische uitgraving zoals een loopgraaf, hebben diepere wortels en blijven langer groen.”

Naar aanleiding van de expo wordt een gelijknamig boek uitgegeven.