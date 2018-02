De Pinte - Is Marcel Smekens (90) de oudste tennisser van ons land? Het zou best kunnen. De gepensioneerde ambtenaar uit De Pinte slaat nog iedere week een of twee uur een balletje met zijn vaste dubbelpartners. “Ik zeg al vijf jaar dat ik wil stoppen, maar ik stel het altijd weer uit.”

“Verwacht geen Federer of Goffin, hé.” Marcel Smekens zegt het lachend terwijl hij met verrassend kwieke, verende tred het veld opstapt in de ballon van Tennisclub De Pinte. Het is ...