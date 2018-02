We lijken de strijd tegen tienerpooiers te verliezen: “Steeds dezelfde namen van meisjes duiken op”

De aanpak van ­tienerpooiers in ons land faalt, stelt John Crombez (SP.A). Organisaties als Child Focus en Payoke, opvangcentrum voor slachtoffers mensenhandel, beamen dat. “Die meisjes samen in instellingen stoppen, lost niets op”, zegt expert Yasmin Van Damme van Child Focus. Het aantal minderjarige meisjes dat in de klauwen zit van zo’n pooier wordt op meer dan honderd geschat.