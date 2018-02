Klacht bij Unesco over SS-vlag in carnavalsstoet

Aalst - Een onbekende man heeft klacht ingediend bij Unesco over de wagen van carnavalsgroep De Droeve Apostelen die vorige zondag door de straten van Aalst trok. De man neemt aanstoot aan de zwarte SS-vlag die boven de tank uit isomo wapperde. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wil absoluut niet weten van censuur.

De man vindt het naar verluidt absoluut niet kunnen dat er op een evenement dat door Unesco als werelderfgoed wordt erkend, nazisymbolen te zien zijn en besloot te reageren. De klacht zou doorgespeeld zijn aan de hoofdzetel in Parijs, een officiële reactie van de organisatie kwam er nog niet.

Ook burgemeester Christoph D'Haese kreeg de mail in de mailbox. “Er is één iemand op de 80.000 bezoekers die hier aanstoot aan heeft genomen”, reageert hij. “Dat op zich bewijst al de irrelevantie van het probleem, als er al over een probleem gesproken mag worden. De klager vergeet vooral te contextualiseren. Het gaat hier over Aalst Carnaval: hét feest van de vrijheid van meningsuiting – zoals ook vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens – van humor en van zelfrelativering. We moeten een onderscheid durven te maken tussen die zaken en haarklieverij of verzuring.”

“Geen plaats voor hard feelings”

De burgemeester is van plan zich te verdedigen. “Zolang ik burgemeester ben, zal ik mij nooit laten verleiden tot censuur. Ik zal Aalst Carnaval met veel plezier in zijn volle vrijheid gaan verdedigen bij Unesco. Aalst is en blijft uniek, hier is echt geen plaats voor hard feelings.”

In 2013 trok een losse groep carnavalisten door de stad als gestapo-officieren, Unesco had daar toen wel commentaar op.