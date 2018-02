STVV had vlak voor de rust dé kans om Anderlecht helemaal uit te tellen. Scheidsrechter Verboomen wees resoluut naar de stip na een handsbal van Sa, maar echt veel was er toch niet aan de hand. Hein Vanhaezebrouck was dan ook razend aan het rustsignaal en deed ostentatief teken dat hij een videoref wilde - niet aanwezig op Stayen. Voor de volledigheid: Matz Sels hield Anderlecht in de wedstrijd met een redding.