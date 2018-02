Alles begon met een simpele autolening: het verhaal achter een van de bizarste oplichtingszaken ooit

“Goeiedag. ‘t Is voor een autolening.” In de Dubai Islamic Bank lachen ze nog altijd zuur als een buitenlander met die vraag binnenstapt. Want het is met die simpele smoes dat de Malinese zakenman Foutanga Babani Sissoko een van de meest fantastische oplichtingen uit de financiële geschiedenis opzette. Na jaren speurwerk is de BBC erin ­geslaagd de affaire – die bijna tot het faillissement van de bank leidde – te ­reconstrueren. In de Verenigde Arabische Emiraten zullen ze blozen als ze de uitzending zien.