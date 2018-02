Vanhaezebrouck niet van slag na zes op achttien: “Club Brugge heeft evenveel punten, maar niemand focust daarop”

Anderlecht kon in 2018 nog maar één wedstrijd winnen. Zes op achttien is het pijnlijke gevolg, de titel lijkt steeds verder weg. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck ziet het echter anders. “Club Brugge haalde dit jaar al evenveel punten als ons. Maar daar focust niemand op. En zij hebben alle transfers gedaan die ze wilden.”

“Ik vind het lichtjes overdreven wat men momenteel doet. Club Brugge heeft dit jaar al evenveel punten gepakt als ons, tenzij ze dit weekend winnen. En nog nooit is hen gevraagd hoe ze het gaan omkeren”, klonk het bij Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd bij Play Sports.

“Wij zitten in de shit, wij hebben miserie, geschorsten, gekwetsten en zagen spelers vertrekken. We haalden bijna geen enkele nieuwe speler. Club Brugge staat op kop, deed alle transfers die ze wilden en haalden dezelfde aantal punten. Toch blijft men zeuren op Anderlecht, ook al zie je welke spelers ik vandaag ter beschikking heb op de bank. We zitten in een moeilijke situatie, maar niemand kan je iets verwijten. Nu moeten we vooral hopen dat we snel enkele jongens recupereren.”