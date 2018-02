COMMENTAAR. Dit is de rotste tijd voor Hein Vanhaezebrouck

“Anderlecht moet opnieuw de beste ploeg van België worden.” “We moeten resultaten combineren met mooi voetbal.” “Mijn ploeg moet meerdere systemen kunnen spelen.” “Ik wil ook hier dominant voetbal spelen.” Zomaar wat uitspraken van Hein Vanhaezebrouck bij zijn voorstelling als trainer van Anderlecht op 3 oktober van vorig jaar. Vanhaezebrouck bouwde wat voorzichtigheid in dat het “stap voor stap” zou moeten gaan, maar geen seconde heeft hij toen gedacht dat zijn team zo diep zou zakken. Vijf wedstrijden op rij zonder zege. Dat is 20 jaar geleden. Het toeval wil dat AA Gent, dat hij verliet toen het veertiende stond, paars-wit morgen kan vergezellen op de derde plaats. Toen Vanhaezebrouck bij ­Anderlecht aan de klus begon, was het verschil tussen beide clubs negen punten.

Onvermijdelijk zal het vizier in deze barre tijden in de richting van de Anderlecht-trainer worden gedraaid. De evaluatie moet op een ge­nuanceerde manier gebeuren. Wat vaststaat, is dat Vanhaezebrouck ...