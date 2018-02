Jonathan Legear heeft heerlijke repliek voor fan die hem pint bier toewierp

Tegen zijn ex-club steekt Jonathan Legear met plezier een tandje bij. Net als in de heenwedstrijd was de Luikenaar de grote uitblinker bij STVV. Al had hij achteraf wel troostende woorden voor zijn ex-club. “Ze komen er wel weer bovenop. Geef ze wat tijd. Met de komst van Coucke zal er veel veranderen en over twee jaar spelen ze opnieuw kampioen. Tot dan zullen ze het moeten uitzingen met de huidige kern. Bij dit Anderlecht zou ik ook nog wel kunnen spelen.”