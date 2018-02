Opvallend: Club Brugge kan vanavond al zeker zijn van Europees voetbal volgend jaar

Als Club Brugge vanavond niet verliest tegen Genk, is het na amper 27 speeldagen al zeker van Europees voetbal. Dat komt omdat de winnaar van de reguliere competitie sinds vorig seizoen na 30 speeldagen een ticket krijgt voor de derde voorronde van de Europa League.

Club staat vier speeldagen voor het einde van de competitie 11 punten voor op Charleroi en 13 op Anderlecht. Dus ook als Club vanavond verliest en Charleroi morgen thuis ook niet wint van Standard, is blauw-zwart zeker van dat Europees ticket. Het gebeurde sinds de invoering van de play-offs nog nooit dat een ploeg midden februari al zeker was van Europees voetbal. En mocht Club toch nog wegzakken uit de top vier na Play-off 1, dan behoudt het gewoon zijn ticket.

Champions League

Maar wellicht eindigt Club in de top twee en speelt het dus minstens de voorrondes van de Champions League. Dan komt het ticket voor de derde EL-voorronde weer vrij. Het wordt dan met de overige Europese tickets in dalende orde van belangrijkheid verdeeld vanaf de club die derde eindigt. Bovendien gaat een ticket voor de groepsfase van de Europa League naar de bekerwinnaar, in dit geval Genk of Standard. Ook als de bekerwinnaar zich via Play-off 1 nog kwalificeert voor Europa, schuift alles opnieuw een plaatsje op. Het laagste Europese ticket is altijd voor de ploeg die de finale speelt tegen de winnaar van Play-off 2.