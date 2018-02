Een kijk in de ziel van de meest opvallende wintertransfer: de 6 gedaanten vanAlexander Scholz

“Maybe I just feel like talking.” En dat is exact wat Alexander Scholz (25) met ons gedaan heeft. Gepraat. Lang. Vrank en vrij. Over Club Brugge, Standard, de liefde en een bucket list die van hem veel meer maakt dan louter nen voetballer. Hernieuwde kennismaking met de opvallendste transfer van de afgelopen winterperiode. Een transfer met zes gedaanten.