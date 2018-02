Patrick Janssens openhartig: “In het voetbal word je manisch-depressief”

Patrick Janssens (61) verblijft dit weekend aan zee. Om uit te waaien na drie jaar en half in dienst van koning voetbal. En om een ontslag te verwerken dat toch een beetje onverwacht kwam. Voor de buitenwereld is zijn vertrek bij Racing Genk even verrassend als zijn beslissing om destijds de Antwerpse politiek te ruilen voor de emoties in de Luminus Arena.