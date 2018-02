CLUBNIEUWS. Club Brugge-coach Leko voelt zich “niet goed”, liefde tussen Dury en Leye is over

Bij Club Brugge hopen ze zaterdag aan te knopen met een overwinning. Na twee gelijke spelen en een verliesmatch is het verbazend dat blauw-zwart nog steeds elf punten voorsprong heeft op eerste achtervolger Charleroi. Ivan Leko gaf echter toe zich niet goed te voelen na de 2 op 9. Bij Zulte Waregem is de liefde tussen Dury en Leye dan weer helemaal over. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Zonder topschutter Owusu

Antwerp moet het tegen Oostende stellen zonder topschutter William Owusu. De Ghanees liep een lichte blessure op aan de mediale band van de knie en is niet fit genoeg om te spelen. Wie wel opnieuw zijn opwachting maakt in de selectie, is Dino Arsla­nagic. Hij is weer helemaal fit en kan voor het eerst sinds de wedstrijd op het veld van Waasland-Beveren op 30 september opnieuw in actie komen. Maandag legde hij al een bevredigende test af met de beloften. Of hij meteen in de basis start, valt nog af te wachten.

AA GENT. Gentse ziekenboeg loopt stilaan leeg

Anderson Esiti (adductoren) trainde deze week al deels met de groep, maar ook nog deels individueel om overbelasting te vermijden. Anders Chris­tiansen (kuit) is volledig ­hersteld, maar werkt nu aan zijn conditionele achterstand zodat de Deense middenvelder topfit raakt voor de start van Play-off 1. Moses Simon (enkel) is volledig hersteld, maar voor een plekje in de wedstrijdkern is het nog iets te vroeg. Siebe Horemans ondervond geen negatieve reactie na zijn zware knieoperatie en heeft duidelijk al voorsprong op zijn revalidatieschema. Renato Neto revalideert verder nadat een plaatje en schroeven werden verwijderd uit zijn knie.

CLUB BRUGGE. Leko: “Voel me niet goed na 2 op 6"

Wat als. Club zijn vorige twee wedstrijden gewonnen had? Tegen Waasland-Beveren en Charleroi bleef de leider telkens, ondanks een karrenvracht aan kansen, achter met een punt en nam de geschenken van Charleroi en Anderlecht om nog verder uit te lopen niet aan. Dat weet ook coach Ivan Leko. “Ik voel mij niet goed. We verdienden 6 op 6 tegen Charleroi en Waasland-Beveren. Als we twee keer hadden gewonnen, was de voorsprong nog groter.”

Toch blijft Leko vol vertrouwen. Van een dip wil hij nog niet weten. “Kijk naar onze vorige wedstrijden: het voetbal was goed. De groep is gretig en enorm gemotiveerd. Tegen Genk moeten we bewijzen dat er helemaal geen crisis of dip is.”

“Vóór het seizoen werd Genk als tweede getipt en stonden wij pas vierde. Het wordt dus een leuke wedstrijd, zeker?”, doorprikte hij droogjes onze prognose voor de start van het seizoen.

Leko kan vanavond niet rekenen op Jordy Clasie. De Nederlander heeft een lichte blessure aan de adductoren. De Kroaat had het ook even over de affaire-Deschacht bij Anderlecht. “Eigenlijk zijn dat mijn problemen niet. Maar als zijn trainer en of club vindt dat hij de ploeg niet waard is, is het logisch dat hij naar een andere kern vliegt.”

KV KORTRIJK. Palmer-Brown voor het eerst in selectie

Erik Palmer-Brown zit voor het eerst in de selectie van de Kerels voor de wedstrijd tegen ­Lokeren. De Amerikaanse jeugdinternational kwam in januari over van Manchester City en wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. De verdediger speelde al mee met de beloften.

Door het uitvallen van Azouni en Rougeaux is de rechtsachterpositie vrij om te grijpen bij KV Kortrijk. Bryan Verboom zou wel eens beloond kunnen worden voor zijn goede prestatie van afgelopen weekend. Toen verving hij Azouni en speelde hij tegen zijn voet rechts achteraan. “Ik ben tevreden over Bryans match”, sprak De Boeck. “Hij is het equivalent van het feit dat een ploeg niet uit elf basisspelers bestaat, maar uit iedereen. Hij zou misschien wel een vervolg kunnen breien aan zijn goede prestatie, maar dat hangt ook van de soort tegenstander af.” Makarenko staat zeker in de ploeg. De Oekraïner werd door de supporters verkozen tot Kerel van de maand januari.

KV MECHELEN. Verdier en Kolovos onzeker

Voor de verplaatsing naar AA Gent is de kans groot dat KV Mechelen het zonder Nicolas Verdier (foto) moet doen. De Franse spits was gisteren nog altijd ziek en trainde dus al drie dagen niet. Ook Kolovos ontbrak en is onzeker voor de match, vanwege last aan de rug. In de basiself wordt de geschorste Schoofs allicht vervangen door El Messaoudi.

KV OOSTENDE. Vandendriessche en Conte out

Na de laatste training gistervoormiddag vielen nog twee spelers uit in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond op Antwerp. Zowel Vandendriessche (rug) als Conte (adductoren) zijn niet van de partij. Musona (adductoren), Rajsel (knie) en Jonckheere (hiel) zijn er al eventjes niet meer bij. Capon keert terug uit blessure en wordt mogelijk opnieuw in de basis gedropt ten nadele van Rezaeian. Dierick is scheidsrechter. Hij wordt bijgestaan door lijnrechters De Weirdt en Dens. Visser is vierde ref.

LOKEREN. Marecek debuteert

Lokeren-trainer Peter Maes (foto) kan vandaag rekenen op een fitte Lukas Marecek. De 27-jarige middenvelder maakt tegen Kortrijk wellicht zijn debuut voor Lokeren, waardoor Michel vrede moet nemen met een plaatsje op de bank. Joher Khadim Rassoul blesseerde zich gisteren op training en valt af. Op Marecek na heeft Maes weinig redenen om te wisselen na het mooie gelijkspel op Charleroi. Zo starten Van Moer­zeke en Cevallos voor de tweede week op rij.

ZULTE WAREGEM. Marcq out

Slecht nieuws voor Zulte Waregem: Damien Marcq is voor onbepaalde duur out door klierkoorts. De duurste inkomende wintertransfer kwam vier keer in actie voor Essevee. “Het is moeilijk in te schatten of hij in de begin- of eindfase zit. We hebben een en ander gedetecteerd via onderzoeken. Marcq zal terugkeren op het gepaste moment”, aldus coach Francky Dury. Op het middenveld heeft Essevee met Gertjan De Mets, Oldrup Jensen, Julien de Sart, Idrissa Doumbia, Sander Coopman en Onur Kaya genoeg spelers om het gemis van de 29-jarige verdedigende middenvelder op te vangen. Davy De fauw behoort weer tot de wedstrijdselectie. Zijn inactiviteit werd ingeschat op zo’n vier weken. Maar de rechtsachter is dus alweer fit.

Dury: “Leye niet meer gehoord”

Vanavond maakt Mbaye Leye met Eupen zijn rentree in het Regenboogstadion. De 35-jarige spits verliet Zulte Waregem vorige zomer na een dispuut over een contractverlenging. “Het verhaal Leye-Dury-Zulte Waregem is altijd heel succesvol geweest, ook vorig seizoen”, zegt coach en sportief manager Francky Dury. “Hij had nog een jaar contract bij ons en kreeg het voorstel voor een extra seizoen. Hij wilde twee seizoenen, dat is zijn recht. Ik kan zaken verdedigen bij de clubleiding, maar niet alles. Was Leye hier gebleven, dan had hij wellicht ook tien keer gescoord en dan zaten we vandaag al aan tafel om hem nog een seizoen te verlengen. Dan zou hij aan die drie jaar gekomen zijn.”

Doorgaans houdt Dury contact met zijn ex-spelers. “Leye heb ik niet meer gehoord. Ik stuurde hem nog twee, drie berichten, maar kreeg geen antwoord. So be it. Hij mag ontgoocheld zijn in mij, daar heb ik geen probleem mee.”