Boze Anderlecht-fans wachten spelers op in Brussel

Na de 1-0 nederlaag tegen STVV en de barslechte 3 op 15 zijn steeds meer Anderlecht-fans het beu. Het is van 1998 of 20 jaar geleden dat paars-wit nog eens vijf matchen op rij niet kon winnen. Veel fans begroeven hun geliefde club al op sociale media, maar een groep - behoorlijk talrijk - trok ook naar het oefencomplex in Neerpede.