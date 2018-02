Zware aardbeving (7,2 op de schaal van Richter) treft Mexico: vulkaan spuwt as, 100.000 mensen zonder stroom

Het zuiden van Mexico is vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de aardschok een kracht van 7,2 op de schaal van Richter.

Het epicentrum bevond zich volgens USGS op 37 kilometer ten noordoosten van Pinotepa de Don Luis, een gemeente in de zuidelijke staat Oaxaca, op een diepte van 24,6 kilometer. De beving deed zich voor om 17.39 uur lokale tijd (0.39 uur Belgische tijd) en was tot in de hoofdstad Mexico-Stad, dat ongeveer 600 kilometer verder noordelijk ligt, te voelen.

Door de beving spuwt de Popocatepetl-vulkaan, ten zuiden van de hoofdstad, as kilometers hoog in de lucht, aldus het Mexicaanse agentschap voor rampenbestrijding. Volgens de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er gebouwen beschadigd geraakt in Oaxaca, maar tot heden zijn er geen overlijdens gemeld. Ook zitten 100.000 mensen zonder stroom, aldus de gouverneur van de staat.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS